В детской поликлинике Долгопрудного приступила к работе новый врач-педиатр

В детской поликлинике Долгопрудного приступил к работе еще один новый участковый врач, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педиатр Ксения Сараева в 2024 году завершила профильное обучение в Пензенском государственном университете. Будучи студенткой последних курсов медуниверситета, она работала процедурной медицинской сестрой в приемном отделении стационара. После получения диплома врач трудилась в 94-й московской детской городской поликлинике Москвы. Молодой специалист также занимается научной работой и публикуется в медицинском журнале.

Ксения Витальевна будет лечить маленьких пациентов, проживающих в домах по улицам Театральная и Дирижабельная, и других юных жителей города.

В детской поликлинике (улица Академика Лаврентьева, дом 6) в настоящее время работает 15 участковых педиатров.

Записаться к ним можно на региональном портале «Госуслуги», в инфомате или по телефону кол-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.