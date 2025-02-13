В детской поликлинике Долгопрудного начали работать новые врачи

Два новых врача приступили к работе в детской поликлинике Долгопрудного, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказали в пресс-службе Долгопрудненской больницы, это врач-педиатр кабинета неотложной помощи Гюнель Мамедова и врач-педиатр дошкольно-школьного отделения организованного детства Елена Маркова.

Елена Маркова — врач-педиатр с 25-летним стажем. После окончания РНИМУ им. Н. И. Пирогова по специальности «Педиатрия», там же прошла обучение в педиатрической клинической ординатуре. Работала педиатром консультативно-диагностического медицинского центра поликлиники управления делами президента, заведовала педиатрическим отделением медицинского центра экстренной помощи.

Среди профессиональных навыков нового детского врача следующие: профилактика в педиатрии, современные методы диагностики и лечения в педиатрии, методы и приемы оказания врачебной помощи при неотложных состояниях у детей, вакцинация у детей, составление индивидуального календаря профилактических прививок, ведение детей первого года жизни, составление рационального питания здорового и больного ребенка.

Гюнель Мамедова закончила Азербайджанский медицинский университет в 2011 году и работала ассистентом врача-кардиолога. Кроме постоянного усовершенствования профессиональных навыков, молодой доктор занимается изучением иностранных языков — знает несколько восточных и западных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.