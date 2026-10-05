Московских курьеров обяжут сдавать тест на знание ПДД

Департамент транспорта Москвы с 15 октября обяжет столичных курьеров проходить тестирование на знание правил дорожного движения (ПДД) и стандартов работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, пишет ТАСС .

По его словам, аналогичная проверка знаний уже успешно действует для столичных таксистов, а теперь тестирование внедряется и в сфере доставки.

Проверка знаний пройдет на базе созданной в 2021 году комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).

«Мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения. Следующий этап — введение обязательного тестирования в системе КИС „АРТ“. Его прохождение позволит подтвердить, что каждый сотрудник хорошо знает ПДД и понимает ответственность перед пешеходами», — сказал Ликсутов.

По его словам, сегодня в Москве работают свыше 135 тыс. курьеров. До 14 октября проверить знания можно было по желанию. С 15 октября курьерские сервисы не смогут допускать к выполнению доставки курьеров, которые не прошли тестирование.

Сотрудникам служб доставки предстоит подтвердить знания правил безопасного вождения: скоростного режима, движения на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, обязательного спешивания на пешеходных переходах. Также курьеры отчитаются о знаниях сервисной этики, правил доставки и внешнего вида — как своего, так и личного транспорта. Для сдачи необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и будет действовать один год, отметил заммэра.

Система КИС «АРТ» ранее была разработана департаментом транспорта Москвы для контроля за работой сферы такси. К системе должны подключиться все водители такси, перевозчики, а также организации, которые проводят мед- и техосмотры. Водители получают единый цифровой идентификатор для сотрудничества с парками и агрегаторами.

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