В детской поликлинике Долгопрудного начал работать новый врач-педиатр

В детской поликлинике Долгопрудного приступил к работе новый участковый врач. Педиатр Елизавета Алексеева в 2017 году окончила педиатрический факультет Новосибирского государственного медицинского университета, затем работала в должности врача-педиатра в Крыму — в городе Керчь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном Елизавета Олеговна будет вести участок № 14 и лечить маленьких пациентов, проживающих в домах по улицам Новый бульвар, Лихачевское шоссе и Спортивная.

Как отметили в медучреждении, в детской поликлинике (улица Академика Лаврентьева, дом 6) в настоящее время работает 16 участковых педиатров. В марте этого года поликлиника пополнилась двумя педиатрами. В феврале к работе приступили также два новых врача.

Записаться к ним можно на региональном портале «Госуслуги», в инфомате или по телефону колл-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.