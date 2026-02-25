В деревне Мисирево под Клином открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый одноэтажный ФАП площадью 260 кв. м оборудовали кабинетами фельдшера, гинеколога, прививочной, процедурной, стерилизационной и палатой временного размещения. В каждом кабинете создали рабочие места для постоянного и приглашенных медиков.

На открытии присутствовали 25 жителей, которые ждали появления современного медучреждения около пяти лет. Ранее им приходилось обращаться в помещение в местном клубе, не соответствующее современным стандартам. Особую радость вызвала встреча с фельдшером Аллой Комаровой, работающей здесь уже 37 лет.

ФАП будет обслуживать более 750 жителей деревень Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, а также около 3 тыс. дачников. Теперь местным жителям не нужно ездить в городские поликлиники для получения медицинской помощи.

Здание построили из модульных блоков, оснастили вентиляцией, электрикой, пожарной сигнализацией, собственной котельной и видеонаблюдением, подключенным к системе «Безопасный регион». Перед входом обустроили парковку на 10 мест, включая места для людей с ОВЗ, и пешеходные дорожки. Это девятый ФАП, открытый в округе с 2019 года в рамках региональной госпрограммы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.