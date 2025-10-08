В деревне Алферьево под Зарайском отремонтируют Фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Алферьево, расположенной под Зарайском, в этом году начнется капитальный ремонт Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Долгое время данное медицинское учреждение находилось в неудовлетворительном состоянии, так как ремонт не проводился с момента его открытия, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск.

Особенно сложно было местным жителям зимой, когда старые окна пропускали холодный воздух, создавая некомфортные условия для пребывания внутри.

Местные жители неоднократно обращались с просьбой о проведении ремонта, и в прошлом году эта проблема была озвучена на «выездной администрации», где присутствовали представители министерства здравоохранения Московской области. В результате, ФАП был включен в региональную программу «Здравоохранение Подмосковья», что позволило начать масштабные работы.

В рамках ремонта планируется полная замена полов, потолков, окон, дверей, электропроводки и системы отопления. Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что медицинское учреждение обслуживает девять деревень, что составляет около 600 человек. Несмотря на текущие строительные работы, медицинская помощь населению продолжает оказываться непрерывно, хотя и в стесненных условиях.

Открытие отремонтированного Фельдшерско-акушерского пункта запланировано на декабрь этого года, что станет значительным шагом к улучшению качества медицинского обслуживания в данном районе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.