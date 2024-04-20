В День донора в Щелкове со студентами поделились новыми знаниями

Щелковское местное отделение партии «Единая Россия» провело образовательную лекцию на тему «Сдача крови и костного мозга» для учащихся колледжа, передает пресс-служба партии.

На лекции присутствовало 50 учащихся щелковского колледжа. Целью урока было информирование учащихся о важности и необходимости донорства крови и костного мозга, а также развеивании мифов и страхов, связанных с процедурой.

Елена Ткаченко подробно рассказала о важности донорства крови и костного мозга, развеяла мифы и заблуждения, связанные с этой процедурой. Она отметила, что донорство является не только благородным поступком, но и способом поддержки людей, нуждающихся в переливании крови или трансплантации костного мозга.

«Донорство крови и костного мозга — это не просто поступок доброй воли, но и гражданский долг каждого из нас. Благодаря донорам тысячи людей получают шанс на жизнь и выздоровление», — поделилась Елена Ткаченко.

Она также отметила, что процедура сдачи крови и костного мозга безопасна, сам процесс не вызывает негативных последствий для здоровья донора. Лекция вызвала живой интерес у студентов. Мероприятие сопровождалось активной дискуссией, в ходе которой участники задавали вопросы.

По итогам лекции у некоторых студентов возникло желание стать донорами крови и костного мозга, тем самым внося свой вклад в спасение человеческой жизни.

«От местного отделения мы постоянно навещаем местный центр донорской крови, передаем сладости и благодарим врачей за их труд», — отметила местный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Елена Вороницына.

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