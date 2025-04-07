В День беременных 1 тыс будущих мам поучаствовали в акциях роддомов Подмосковья

7 апреля отмечается День беременных. В родовспомогательных учреждениях Московской области прошли мероприятия, приуроченные к празднику. В том числе, для будущих мам проводились экскурсии по родильным домам и перинатальным центрам, лекции о грудном вскармливании, фотосессии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Более чем в 20 родовспомогательных учреждениях Московской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню беременных. Всего участие в них приняли свыше 1 тыс. человек. Для будущих мам в Подмосковье созданы все условия для комфортного ведения беременности, доступны различные виды родов, работают школы будущих родителей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.