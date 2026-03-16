В Дедовске за год вылечили более 1,8 тыс детей

Более 1,8 тысячи детей, включая 110 новорожденных, прошли лечение в обновленном стационаре Дедовска с момента открытия после капремонта в феврале прошлого года. Отделение Истринской клинической больницы принимает пациентов от рождения до 17 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педиатрическое отделение рассчитано на 25 коек с возможностью дополнительно развернуть еще 10 мест в период сезонного роста заболеваемости. Палаты предназначены для двухместного размещения и оборудованы системой круглосуточного вызова медперсонала.

В отделении работают мельцеровские боксы для разделения потоков инфекционных и неинфекционных пациентов, а также палата интенсивного наблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.