В четырех городах Ямала пройдет форум красоты и здоровья

Проект охватит Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко и Тарко-Сале. Также организаторы ведут переговоры о проведении форума в Салехарде, Надыме и Губкинском. В каждом городе планируют привлечь не менее 100 участниц.

Форум объединит медицинские организации и специалистов по женскому здоровью и красоте. В программе — экспресс-диагностика, консультации гинекологов, эндокринологов и терапевтов, а также рекомендации косметологов и визажистов. Участницы смогут пройти обследования, включая УЗИ и ЭКГ, посетить лекции о профилактике заболеваний, здоровом образе жизни и психологическом благополучии.

«Мы хотим, чтобы каждая женщина на Ямале знала о доступных услугах, которые могут быть полезны ей и ее семье. Регион активно развивается, очень много чего строится и открывается, но не все об этом знают. Мы также понимаем, как важно заботиться о здоровье, уделять время себе и вовремя получать профессиональную помощь. Именно поэтому форум станет настоящей площадкой поддержки, просвещения и заботы для женщин нашего региона», — рассказала соавтор проекта Оксана Болтовская.

Проект реализуют социальные предприниматели региона. Чаще всего участие планируют семейные женщины старше 25 лет. Подготовка займет два месяца, старт намечен на середину сентября, форум продлится около двух месяцев. Для участниц предусмотрены подарки от партнеров.

