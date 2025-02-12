В честь 80-летия Победы Пушкинская клиническая больница запускает благотворительный проект

.«В рамках этой инициативы наша больница решила обустроить сквер памяти напротив корпуса № 11 стационара в Пушкино. В центре сквера планируется установить памятник военной медицинской сестре, символизирующий подвиги медиков, которые не щадя сил, спасали жизни солдат и офицеров. Многие из них не вернулись с поля боя, вынося раненых, а те, кто остался, сутками работали в полевых госпиталях и „Поездах милосердия“, не покидая своих пациентов. Этот сквер и монумент будут являться центром притяжения и развития у пациентов и сотрудников патриотических чувств и памяти о вкладе медицинских сотрудников в Великую Победу нашего народа над фашизмом, прививая нашим медработникам профессиональную гордость», — уточняет главный врач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Владимир Михайлович Мануйлов.

В сборе средств для реализации проекта примут участие сами сотрудники, и, надеемся, инициативу поддержат и жители округа. Пушкинская больница объявляет о начале благотворительного сбора средств. Целью акции является установка монумента на территории больницы в память о тех, кто отдал жизнь за защиту Отечества. На подножии монумента будет размещена памятная табличка с именами всех, кто поддержит эту благотворительную акцию, для увековечения памяти о героях, отдавших свои жизни за мир и безопасность нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.