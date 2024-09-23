В чем опасность артрита: врач предупредил о рисках развития недуга

Врач-ревматолог Александр Елонаков заявил, что артрит может привести к инвалидности, и это намного более коварное заболевание, чем может показаться. Тем не менее, своевременное обращение к врачу и грамотное лечение недуга помогут предотвратить многие риски.

«Толчковый механизм может быть совершенно любой, например, инфекция. Или даже без всяких причин у человека начал болеть и припухать какой-нибудь сустав. И все. Это автоматически становится хроническим заболеванием», — предупредил врач в эфире радио Sputnik.

Елонаков добавил, что если больной вовремя не обратится в больницу с артритом, то его медлительность рискует привести к разрушению сустава.

Однако начать диагностику можно уже в момент боли или припухлости суставов, в этом случае нужно записываться к терапевту, который выявит патологию и направит на прием к ревматологу. Далее пациенту назначают специфические анализы, делают рентгеновские снимки или томограмму.