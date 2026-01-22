В Чехове завершат строительство корпуса психиатрической больницы осенью 2026 года

Строительство нового корпуса психиатрической больницы №2 им. В.И. Яковенко в Чеховском округе планируют завершить в октябре 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области провел проверку хода строительства лечебного корпуса психиатрической больницы №2 им. В.И. Яковенко в Чеховском муниципальном округе.

Корпус будет трехэтажным и рассчитан на пять отделений принудительного лечения, каждое из которых сможет принять до 75 пациентов. В амбулаторном отделении судебно-психиатрической экспертизы ежегодно планируют проводить до 1600 амбулаторных и до 350 стационарных экспертиз.

Здание оснастят системами видеонаблюдения. Для сотрудников УФСИН создадут комфортные и безопасные условия на время доставки пациентов для экспертиз.

По данным инспекторов, строительная готовность объекта составляет 55%. Сейчас ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, установке навесного фасада и отделке помещений. Завершить строительство планируют в октябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.