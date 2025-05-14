В Чехове проконтролирован ход строительства будущей детской поликлиники

В рамках Народной программы партии секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин с целью мониторинга хода работ посетил стройплощадку будущей детской поликлиники на 500 посещений в смену на улице Мира, передает пресс-служба партии.

«На данный момент строительная готовность здания составляет более 60%. На объекте трудятся 116 рабочих и две единицы техники. В активной фазе идут работы по монтажу теплотрассы, оборудованию на кровле и окон. Внутри помещения идет устройство пола, внутренних перегородок, отопления и облицовка стен специальных помещений плиткой. К середине июня будут полностью завершены работы по остеклению, а к концу месяца — обустройство фасада. После этого начнется отделка внутренних помещений. Все колористические решения согласованы с главным врачом Чеховской больницы, а применяемые материалы экологически и пожаробезопасны. Они имеют длительный срок эксплуатации и предназначены для отделки медицинских учреждений», — поделился Михаил Собакин.

Секретарь отметил, что все работы — в графике. Строительно-монтажные и отделочные работы должны завершиться в IV квартале 2025 года, а открытие поликлиники, согласно госконтракту, запланировано на март 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки медицинских специалистов в регионе.

«У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья, и она дает свои эффекты. Также условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности, и поиски врачей, и предоставление жилья, дополнительное внимание к семьям — все они дают результат», — отметил Воробьев.