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В Чехове продолжается возведение детской поликлиники на 500 посещений в смену

В Чехове продолжается строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. На данный момент строители уже завершили монолитные работы, что стало важным этапом в возведении здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также на объекте активно ведутся кладочные работы как наружных, так и внутренних стен. Общая строительная готовность составляет более 40%.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Учреждение площадью более 8,6 тысячи квадратных метров рассчитано на прием 500 человек в смену. В нем разместят педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделения неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации и не только.

Для удобства посетителей рядом со зданием будет обустроена парковка, игровая площадка и зоны для отдыха.

Завершение всех мероприятий планируется на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.