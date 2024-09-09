В Чехове продолжается вакцинация против гриппа

С 26 августа в Чехове началась ежегодная прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинировалось уже порядка 10 000 человек, из которых более 3 000 — дети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Осенью возрастает риск заболеваний ОРВИ, вакцинация же направлена на минимизацию заражений.

В Чеховской больнице доступны три вида вакцин: «Совигрипп» и «ФЛЮ-М» — для взрослого населения, а для детей — «Ультрикс Квадри».

Еженедельно, по средам с 9:00 до 12:00 на Советской площади у входа в МФЦ организован мобильный пункт вакцинации, где каждый желающий сможет получить прививку. Привиться также можно в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных на территории городского округа Чехов.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.