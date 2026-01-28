В Чехове начали поставку мебели и оборудования в новую детскую поликлинику

В строящуюся детскую поликлинику на улице Мира в Чехове начали поступать мебель и медицинское оборудование. Открытие учреждения запланировано на первое полугодие 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Чехове завершаются работы по строительству детской поликлиники на улице Мира. На объекте ведется монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка помещений и пусконаладка систем. Подрядчик приступил к сборке и расстановке мебели, продолжается поставка медицинского оборудования.

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, ее площадь превышает 8,6 тыс. кв. м. В здании разместят отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, а также комнаты здорового ребенка и детские уголки.

Для посетителей и медицинского персонала создадут комфортные условия. Территорию вокруг поликлиники благоустроят: появятся парковки, зоны отдыха, газоны, кустарники и деревья.

Существующая поликлиника на улице Пионерская и два педиатрических подразделения на улицах Гагарина и Земская не соответствуют современным стандартам оказания медицинской помощи. Открытие нового учреждения запланировано на первое полугодие 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал, что в регионе продолжается масштабная модернизация медицинских учреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.