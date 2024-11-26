В Чехове можно пройти бесплатный онкоскрининг 30 ноября

Это мероприятие приурочено к дню открытых дверей, который пройдет с 9:00 до 14:00 и направлен на повышение осведомленности граждан о важности ранней диагностики онкологических заболеваний.

В рамках мероприятия женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, а также маммографию или УЗИ молочных желез. Для мужчин будет доступен ПСА-тест на рак простаты. Кроме этого, участники смогут проверить здоровье с помощью диагностики новообразований кожи, а также пройти КТ- или рентген-исследование. Все виды обследований будут осуществляться специалистами с использованием современного оборудования, что позволит обеспечить высокий уровень точности и качества.

Для участия в дне открытых дверей необходимо быть старше 18 лет и взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и свидетельство о пенсионном страховании (СНИЛС). Это мероприятие станет хорошей возможностью для всех желающих проверить свое здоровье и выявить потенциальные риски.

Адреса центров амбулаторной онкологической помощи, где пройдет обследование, можно уточнить по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.