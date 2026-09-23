В Чехове 17 октября проведут маммографию без предварительной записи

Жительницы Чехова смогут пройти маммографию без предварительной записи 17 октября, в единый день диспансеризации. Обследование проведут на цифровом аппарате в Чеховской больнице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделении Чеховской больницы на улице Гагарина, д. 37А обследование проводят на цифровом маммографе «Маммо-4МТ-ПЛЮС». Больница получила его в 2025 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Аппарат делает снимки молочных желез в двух проекциях и помогает выявлять заболевания на ранней стадии. При подозрении на злокачественный процесс пациентку направляют к онкологу для дополнительного обследования и назначения лечения.

В рамках программы скрининга женщинам от 40 до 75 лет необходимо проходить маммографию раз в два года. После 50 лет при наличии показаний врач может рекомендовать ежегодное обследование.

В будние дни пройти маммографию можно в рамках диспансеризации. Запись доступна по телефону 122, через портал mosreg.ru, чат-бота Дениса или инфомат в поликлинике. Обследование также проводят без предварительной записи каждую третью субботу месяца. Ближайший единый день диспансеризации — 17 октября. С собой нужны паспорт и полис ОМС.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.