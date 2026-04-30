В Бурунди выявили неизвестный вирус с летальностью 14%

В Бурунди зарегистрировали 35 случаев неизвестного заболевания, пять человек умерли. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о симптомах и вероятных рисках, сообщает aif.ru .

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка произошла 30–31 марта 2026 года в округе Мпанда на севере Бурунди. Почти все заболевшие контактировали друг с другом. Летальность составила около 14%. С 11 апреля новых случаев не зарегистрировано.

Тесты более чем на 200 известных патогенов, включая вирусы Эбола и Марбург, дали отрицательный результат. Специалисты не исключают, что речь может идти о новом возбудителе.

«Исследования еще проводятся. Пока есть данные о том, что заболевание сопровождается лихорадкой, рвотой, диареей, болью в животе, усталостью, головной болью. Это дает понять, что речь может идти об остром вирусном заболевании. Правда, один симптом настораживает — это гематурия, то есть наличие крови в моче. Также заболевание сопровождается желтухой, что указывает на воздействие на печень, еще может быть затруднено дыхание. Проводились исследования на самые разные заболевания, предположения все-таки делаются, но об этом могут не сообщать публично», — пояснил врач.

Роспотребнадзор направил в страну специалистов с тест-системами для диагностики более 20 инфекций.

«Вероятнее всего, речь идет о локальной вспышке. Могли сработать и некоторые меры по изоляции больных. Уверен, что с 11 апреля появились новые данные, но их могли закрыть, в этом нет ничего необычного», — добавил специалист.

По словам Онищенко, три недели без новых случаев указывают на снижение рисков распространения, в том числе для России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.