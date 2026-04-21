В Бронницах 23 апреля откроют мобильный центр здоровья

Мобильный центр здоровья Раменской больницы будет работать 23 апреля с 15:00 до 18:00 у культурно-досугового центра «Бронницы» на улице Советской. Жители смогут бесплатно пройти первый этап диспансеризации без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием организуют у КДЦ «Бронницы» по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 61. В мобильном комплексе можно пройти компьютерный скрининг сердца, сдать анализ крови, проверить уровень оксигенации и артериальное давление, а также получить консультацию терапевта.

Если по итогам обследования у врача возникнут дополнительные вопросы, пациента направят на второй этап диспансеризации в поликлинику по месту прикрепления.

Для прохождения первого этапа необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС Московской области. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.