В больницы Подмосковья до конца года поступят 127 новых аппаратов ИВЛ

В медицинские учреждения Московской области до конца 2026 года поставят 127 аппаратов искусственной вентиляции легких по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2026 году в больницы Подмосковья продолжат поступать современные аппараты искусственной вентиляции легких. Оборудование предназначено для оказания помощи пациентам с нарушением дыхания.

Закупка техники проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На приобретение 127 аппаратов ИВЛ выделено более 644 млн рублей.

Новое оборудование получат 24 медицинские организации региона, включая Зарайскую, Королевскую, Наро-Фоминскую, Раменскую, Можайскую и другие больницы, пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.