В больницу Ленинского округа поступит новое физиотерапевтическое оборудование

В клинической больнице Ленинского округа ожидается поступление физиотерапевтического оборудования нового поколения. Оно поможет пациентам быстрее восстановиться после различных заболеваний и травм. Материальная база учреждения пополнится пятью новыми аппаратами в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Закупленное оборудование будет предназначено для гальванизации и электрофореза, лечения поляризованным светом, ультавысокочастотной терапии, амплипульстерапии и магнитолазерной терапии», — сказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

В медучреждении добавили, что работа по модернизации физиотерапевтического оснащения в больнице началась более года назад по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». За счет финансирования из регионального и местного бюджетов за это время приобретено свыше 100 единица медтехники.

«На данном этапе все кабинеты восстановительного лечения в стационаре ВКБ, поликлиниках и амбулаториях Ленинского округа оснащены современным высокотехнологичным физиотерапевтическим оборудованием. У нас есть новые аппараты по лазеро- и ультразвуковой терапии, а также по электрофорезу и электростимуляции. С помощью них можно снять постоперационные воспалительные изменения, отеки и болевой синдром. Таким образом мы помогаем пациенту быстрее восстановиться и выписаться домой», — отметила Малиновская.

Она напомнила, что для прохождения физиотерапевтического лечения жителям Ленинского округа нужно обратиться к своему лечащему врачу и, при наличии показаний, получить соответствующее направление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.