В больницу Красногорска поступило новое современное оборудование

Являясь высокоточной техникой для проведения всех видов профильных исследований, новый рентген-аппарат значительно расширяет возможности диагностики патологий, позволяя мгновенно переключать режим работы с рентгенографии на рентгеноскопию. Аппарат КТ рассчитан на 128 срезов, создавая трехмерные представления анатомических структур. Важное преимущество — возможность быстрой и точной постановки диагноза, а также оперативного начала правильного лечения пациентов.

«Задача на этот год — дальнейшее обновлению технического оснащения больницы, в том числе поставка тяжелого оборудования для высокотехнологичных исследований пациентов», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.