В больницу Химок завезли новый рентген‑аппарат типа С‑дуга

сегодня в 21:09

Химкинская клиническая больница получила пятый рентген‑аппарат типа С‑дуга. Это не просто очередная единица техники, а настоящий «супер‑глаз» для хирургов, который облегчит работу во время операций, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодаря такому аппарату врач сможет проводить операцию и прямо в процессе получать рентгеновские снимки под любым углом. Нет нужды прерывать работу, ждать результатов — все происходит в режиме реального времени.

Такие аппараты незаменимы для точной навигации во время сложных операций, контроля положения имплантатов и инструментов, а также минимизации рисков и повышения безопасности пациента.

«Рентгеновская С-дуга используется для точной визуализации внутренних структур человеческого тела в динамике, что особенно важно в ходе хирургических вмешательств», — пояснил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Новая медтехника закуплена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.