В больницу Дубны поступила новая рентгенохирургическая система С-дуга

В Дубну поступила новая современная рентгенохирургическая система С-дуга, стоимостью свыше 14 млн рублей. Она была закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Перед эксплуатацией врачи-хирурги прошли необходимое обучение, чтобы уверенно использовать все функциональные возможности новой установки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В наших поликлиниках уже установлены современные цифровые рентген-аппараты, маммограф, флюорограф. Диагностические процедуры становятся все более доступными для жителей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

С-дуга — это высокотехнологичная установка, представляющая собой мобильный рентгеновский аппарат, который широко применяется в хирургии для визуализации внутренних структур тела в режиме реального времени. Это позволяет хирургам контролировать ход операции, минимизируя риски осложнений и повышая эффективность лечения.

«Аппарат оснащен современным программным обеспечением, отличается низкой лучевой нагрузкой и высокой безопасностью в использовании. Благодаря своей компактности, он легко перемещается между различными отделениями больницы при необходимости», — сказал главный врач Игорь Давронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.