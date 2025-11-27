В больницу Дубны доставили новый высокотехнологичный компьютерный томограф

В Дубну доставили новый высокотехнологичный компьютерный томограф для диагностики всех систем организма. Специализированное помещение с соблюдением всех технических и медицинских требований для него уже подготовлено. Аппарат будет установлен в главном лечебном корпусе Дубненской больницы и значительно улучшит качество медицинской помощи для жителей наукограда и ближайших городов региона, сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди преимуществ современного аппарата — высокая скорость работы, возможность проводить исследования коронарных артерий и сердца с визуальной 3D-реконструкцией. Для больных с тяжелой формой пневмонии можно провести определенное сканирование легких всего за 4 секунды. Устройство аппарата делает комфортным исследования и для пациентов с объемными габаритами.

Высокотехнологичное программное обеспечение значительно повысит точность диагностики.

Новое оборудование поставлено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Пока подобные аппараты есть только в региональных и специализированных медицинских центрах.

«Здравоохранение — важная тема. Регулярно в городе вместе с медиками проводим встречи с жителями в формате «выездной администрации». Часто, общаясь с дубненцами, слышали запрос на повышение качества проводимых исследований. Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева в Дубненскую больницу доставили новый томограф — он мощнее нынешнего в 4 раза, благодаря чему медики смогут делать более быстрые и точные обследования», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.