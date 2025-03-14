В больнице Щелкова 15 марта пройдет «День здоровой почки»

15-го марта с 9:00 до 13:00 пройдет «День здоровой почки» в обособленном подразделении им. М. В. Гольца Щелковской больницы. Прием будет вести врач-уролог Владимир Орленко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия все желающие смогут пройти осмотр и при необходимости провести УЗИ почек и сдать анализы.

«Мы уже проводили такой день открытых дверей осенью 2024-го года. В ходе осмотра двоих пациентов сразу госпитализировали: у одного обнаружили кисту размером 8×8см, у второго — большой объем остаточной мочи», — отметил Орленко.

День открытых дверей пройдет по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, к.1, 3 этаж. Взрослая поликлиника, кабинет № 311.

Предварительная запись для участия осуществляется по телефону: 8 (496) 255-40-25.

Мероприятие бесплатное, для прохождения осмотра необходимо при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.