В больнице Реутова откроют кабинет КТ для ускоренной диагностики

В Реутовской клинической больнице продолжаются плановые ремонтно-строительные работы, направленные на модернизацию инфраструктуры и расширение диагностических возможностей. Ключевым этапом станет открытие нового кабинета компьютерной томографии (КТ) непосредственно в приемном отделении. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это нововведение позволит значительно ускорить процесс диагностики для поступающих пациентов и повысить эффективность оказания экстренной медицинской помощи. Новый кабинет КТ создается с учетом всех современных требований безопасности. К помещениям такого профиля предъявляются строгие стандарты: стены, пол и потолок оснащаются специальной защитой из свинцовых плит для предотвращения распространения излучения, а также предусматривается отдельный выход на улицу.

Как пояснил главный врач больницы Юрий Линниченко, кабинет будет оснащен мощной серверной для хранения больших объемов информации. Благодаря этому, полученные снимки будут мгновенно поступать на центральный сервер, откуда их сможет получить любой специалист — травматолог, нейрохирург или хирург — на своем рабочем месте. Таким образом, отпадет необходимость в физической транспортировке снимков, что сэкономит драгоценное время при постановке диагноза и выборе тактики лечения.

Параллельно ведутся и другие важные работы. В хирургическом корпусе производится гидроизоляция цокольного этажа, устанавливаются специальные козырьки и отливы для отвода осадков, а также выполняется облицовка фасада плиткой. В ближайшее время планируется начать восстановление входных групп в административном корпусе и провести косметический ремонт в детском инфекционном отделении.

На данный момент готовность работ в кабинете компьютерной томографии оценивается в 70%. Его открытие запланировано на ноябрь этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.