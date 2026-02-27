В больнице Подольска дети создали книги во Всемирный день рассказывания сказок

Мастер-класс по созданию книг с русскими народными сказками для ребят, находящихся в кардиологическом отделении, провели активисты молодежной общественной организации «Подольский союз молодежи». Мероприятие приурочили ко Всемирному дню рассказывания сказок.

Организаторы заранее подготовили основы книг, а юные пациенты раскрашивали рисунки и приклеивали их в качестве иллюстраций к текстам. Также желающим детям сделали аквагрим.

«Видеть, как глаза детей загораются во время творчества — бесценно. Сегодня ребята оживляли добрые истории, такие как „Курочка Ряба“, и вкладывали в процесс частичку своей души. Эти книжки останутся в больнице и обязательно принесут радость маленьким пациентам. Они останутся теплым воспоминанием о времени, проведенном здесь», — сказал волонтер «Подольского союза молодежи» Ангелина Зайцева.

