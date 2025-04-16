В больнице Орехово-Зуева проходят занятия для пациентов с сахарным диабетом

В поликлинике № 4 Орехово-Зуевской больницы начала работу школа для пациентов с сахарным диабетом. На занятиях специалисты подробно рассказывают о заболевании, дают рекомендации по питанию и обучают правильному использованию глюкометров и шприц-ручек. Записаться на курсы можно через участкового терапевта или эндокринолога, а также самостоятельно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сахарный диабет пока не поддается полному излечению, но важно научиться жить с этим заболеванием. Наша школа поможет вам лучше понять болезнь и взять ее под контроль. Мы подготовили доступную информацию о диабете, его видах, методах лечения и способах мониторинга состояния. Это позволит пациентам эффективнее управлять своим здоровьем», — отметила врач-эндокринолог Наталья Утемова.

Занятия проходят в кабинете 217. Курс рассчитан на пять встреч: для пациентов с первым типом диабета лекции проводятся с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00, для пациентов со вторым типом — с 12:00 до 15:00. Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 34. Для посещения необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.