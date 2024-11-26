В больнице Коломны можно пройти онкоскрининг 30 ноября

«Приглашаем всех в субботний день пройти комплекс обследований, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований различной локализации. В октябре принять участие в таком мероприятии смогли 78 жителей Коломны, и это один из самых высоких показателей активности в Московской области. Надеемся, что и в ноябре наши жители будут не менее активны и найдут время проверить здоровье. В этот раз мы запланировали обследования на выявление риска развития рака легких, кожи, толстого кишечника, рака груди у женщин и предстательной железы у мужчин», — рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы Ирина Муравьева.

Заявки на участие в скрининге, который пройдет в Коломенской больнице, принимаются по телефону 8 (916) 570-30-49 по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.