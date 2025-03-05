В больнице Истры появится новый аппарат МРТ

На прошлой неделе в муниципальном округе Истра открыли после капремонта педиатрическое отделение в Дедовске, а теперь движется к завершению монтаж аппарата МРТ, который поступил на вооружение Истринской клинической больницы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Аппарат для магнитно-резонансной томографии — один из главных и самых массовых наказов жителей муниципального округа Истра после строительства и введения в эксплуатацию нового здания истринской больницы.

Это тяжелое оборудование позволяет неинвазивно проводить диагностику структуры головного и спинного мозга, позвоночника, органов брюшной полости, репродуктивной системы, малого таза, суставов и сосудов. Благодаря высокоточной диагностике специалисты выявляют различные патологии даже на ранней стадии, что позволяет провести лечение наиболее эффективно.

Такого оборудования в истринской больнице еще не было, поэтому для проведения МРТ-диагностики пациенты направлялись в платные медцентры, в Москву или же в Красногорск. Это было долго, неудобно, поэтому проблема требовала решения и была приоритетной в блоке здравоохранения.

Для размещения было выбрано и отремонтировано бывшее административно-техническое здание на территории поликлиники № 1 на улице Урицкого в городе Истра. Теперь исследование будет проводиться по полису ОМС — то есть, бесплатно.

Монтаж планируется завершить в апреле, одновременно с этим будет проводиться обучение персонала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.