В больнице Истры начал работать новый заместитель главного врача по хирургии

Истринская клиническая больница продолжает знакомить жителей с новыми кадрами. Так, к обязанностям заместителя главного врача по хирургии приступил врач-хирург, доктор медицинских наук Сергей Поликарпов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хирургом Сергей Поликарпов работает уже целых 35 лет: 15 лет как общий хирург и 20 лет хирургом-онкологом. Работал заведующим хирургическим отделением в Онкологическом клиническом диспансере № 1, заведующим отделением онкохирургии в Одинцовской больнице и госпитале Лапино. Имеет опыт военно-полевой хирургии в зоне проведения СВО.

В Истринской больнице новый заместитель главного врача планирует развивать передовую хирургию травмы.

Условия в медучреждении превзошли все ожидания Сергея Поликарпова. Он убежден, что современная больница с огромными техническими возможностями и хорошим коллективом при приложении усилий может стать лучшей в регионе. Своей первой и основной задачей он видит приведение всей хирургической службы больницы в соответствие современным стандартам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.