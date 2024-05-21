В больнице Электростали отметили праздник в честь Международного дня медсестры

В честь этого знаменательного события на территории Электростальской больницы была организована экологическая акция «Посади цветок-подари радость!», в которой приняли участие медицинские сестры. Была посажена аллея из красивых петуний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Празднование дня медицинской сестры продолжилось в конференц-зале, где была организована развлекательная программа. На мероприятии присутствовали главный врач — Елена Тихонова, главный медицинский брат — Михаил Кузин, начальник отдела управления персоналом и привлечению кадров — Олеся Кумрукова и виновницы торжества — медицинские сестры Электростальской больницы.

В начале праздника слушателям традиционно напомнили историю организации сестринского дела. Главный врач Электростальской больницы поздравила присутствующих с Днем медицинской сестры, пожелала здоровья, семейного счастья, благополучия во всем, выразила благодарность и признательность медицинским сестрам учреждения за их большой и важный труд.



«Роль и значение медицинской сестры в современном медицинском обществе претерпели значительные изменения. Если ранее медсестры чаще выполняли рутинные манипуляции и уход за пациентами, то сегодня их функции стали значительно разнообразнее и ответственнее. Ваш профессионализм, забота и внимание к каждому пациенту делают значительный вклад в обеспечение качественной медицинской помощи нашего учреждения. Спасибо за ваш труд и преданность вашему делу!» — добавила главный врач Электростальской больницы, Елена Тихонова.

Также Елена Владимировна торжественно вручила почетные грамоты медицинским сестрам, отметив при этом заслуги каждого специалиста.

«Сотрудники среднего медицинского персонала Электростальской больницы не только добросовестно исполняют свои профессиональные обязанности. Они всегда в первых рядах при проведении спортивных соревнований, художественной самодеятельности, различных общественных акций, достойно представляют свою больницу. Гордимся вами!» — сказал главный медицинский брат Электростальской больницы Михаил Кузин.

Музыкальное выступление ансамбля скрипачей Жемчужины стало ярким дополнением к праздничному мероприятию и помогло каждому присутствующему насладиться прекрасным звучанием скрипок. Все присутствующие на празднике получили возможность отдохнуть, пообщаться друг с другом и провести время в дружественной обстановке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.