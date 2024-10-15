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В больнице Дмитрова продолжается активная кампания по вакцинации против гриппа

С 26 августа в Дмитровском округе стартовала прививочная кампания против гриппа и пневмококковой инфекции. Для проведения вакцинации используются современные и безопасные отечественные препараты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Грипп — это серьезное заболевание, которое может привести к опасным осложнениям. Ежегодная вакцинация является эффективным способом снизить этот риск и обеспечить стойкий иммунитет на длительный срок.

Вакцины направлены на формирование искусственного иммунитета к определенному типу возбудителя. В результате в организме вырабатываются антитела — особые защитные белки, которые помогают противостоять инфекции.

Дмитровская больница призывает всех жителей активно участвовать в прививочной кампании и не откладывать вакцинацию на потом.

График работы и адреса прививочных пунктов:

Круглосуточный пункт вакцинации в приемном отделении хирургического корпуса Дмитровской больницы. Запись не требуется.

г. Дмитров, ул. Больничная, д. 7, консультативно-диагностический центр (вход с обратной стороны здания), каб. 205, будни с 08:00 до 20:00.

г. Яхрома, ул. Конярова, д. 9, взрослая поликлиника, каб. 208, будни — с 08:00 до 15:00; суббота — с 09:00 до 14:00.

пос. Деденево, ул. Школьная, д. 4, поликлиника, кабинет вакцинации, будни — с 09:00 до 15:00.

пос. Некрасовский, ул. Ушакова, д. 20, каб. 5, будни — с 10:00 до 16:00.

пос. Икша, ул. Комсомольская, д. 10, кабинет вакцинации, будни — с 10:00 до 16:00.

пос. Новосиньково, взрослая поликлиника, кабинет вакцинации, будни — с 08:00 до 16:00.

с. Рогачево, ул. Первомайская, д. 37, поликлиника, кабинет вакцинации, будни с 08:00 до 15:00.

ПМК-1, Дмитров (ул. Вокзальная, д. 1, возле здания вокзала, слева от центрального входа), с 2 сентября по будням с 16:00 до 20:00. Запись не требуется.

Для вакцинации потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, так как существуют противопоказания.

Полезные советы:

Перед вакцинацией рекомендуется избегать контактов с больными людьми и не посещать места массового скопления людей.

После вакцинации возможно кратковременное повышение температуры и легкое недомогание, что является нормальной реакцией организма.



Вакцинация — это важный шаг для защиты вашего здоровья и здоровья ваших близких. Не откладывайте вакцинацию на потом и позаботьтесь о своем иммунитете уже сегодня.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.