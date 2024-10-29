В больнице Чехова начал прием врач, специализирующийся на лечении позвоночника

В Чеховской больнице начал прием врач-вертебролог Георгий Цопанов, который специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пациенты могут обратиться за консультацией при наличии следующих симптомов: длительные боли в позвоночнике, боли в суставах и мышцах, скованность движений, частые мигрени и головокружения, а также боли в пояснице, отдающие в конечности. Эти проблемы могут существенно влиять на качество жизни, поэтому важно не откладывать обращение к специалисту.

Прием осуществляется в поликлинике по адресу: г. Чехов, ул. Гагарина 37А, кабинет № 130, по вторникам и пятницам с 09:00 до 14:00. Для удобства пациентов создана специальная запись, чтобы избежать длинных очередей.

Запись к врачу осуществляется через систему «врач-врач». Необходимо сначала записаться к терапевту для оценки состояния здоровья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.