В больнице Бронниц начал работать новый врач-пульмонолог

В Бронницкой поликлинике к работе приступила врач-пульмонолог Наталья Житаева. К врачу-пульмонологу можно обратиться по направлению участкового врача-терапевта, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2009 году она закончила Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «Лечебное дело». В 2010 году прошла интернатуру в ГУ Московском областном научно-исследовательском институте им. М. В. Владимирского по специальности «Терапия». В 2017 году Наталья Житаева прошла профессиональную переподготовку в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования по специальности «Пульмонология».

Врач специализируется на диагностике и лечении заболеваний бронхолегочной системы. Это могут быть бронхиты и пневмонии, но чаще — хронические заболевания: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, саркоидоз и другие. На данный момент специалист имеет опыт работы в области медицины более 15 лет.

«Заболевания органов дыхания представляют большую опасность для здоровья и жизни человека. Запущенные болезни переходят в острую или хроническую форму, ухудшают качество жизни и могут привести к летальному исходу. Чтобы обезопасить себя от тяжелых заболеваний, нужно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, которые помогают выявить болезнь на ранней стадии и своевременно начать лечение», — рассказала Наталья.

В Бронницкой больнице врач-пульмонолог ведет приемы с 8:00 до 16:00 каждый понедельник, вторник, четверг, пятницу и 4-ую субботу месяца по адресу: г. Бронницы, Пионерский переулок, д. 45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.