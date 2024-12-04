В больнице Балашихи приступила к работе новый врач-эндоскопист

Врач-эндоскопист Ольга Мусатова выполняет весь спектр эндоскопических исследований пациентам в условиях амбулаторной, а также стационарной экстренной и неотложной помощи. За день врач проводит более 10 исследований по диагностике и лечению органов ЖКТ, выявлению злокачественных новообразований, предраковых заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врач родом с Кубани, ей 26 лет. Окончила Кубанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по эндоскопии Волгоградского государственного медицинского университета. Эндоскопическое отделение Балашихинской больницы стало первым местом работы молодого специалиста.

«Эндоскопия объединила интересные для меня направления — хирургию и гастроэнтерологию. Сейчас я провожу диагностические процедуры, но в будущем планирую заняться малоинвазивными методиками лечения болезней желчевыводящих путей. В отделении эндоскопии Балашихинской больницы есть все необходимое современное оборудование для проведения такого лечения», — сказала Мусатова.

Кадровый вопрос — один из главных в региональной программе «Модернизация первичного звена». Ее цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.