В больнице Балашихи начали ремонт приемного отделения филиала № 3

В филиале № 3 больницы Балашихи по адресу: Носовихинское шоссе, д. 12, начался текущий ремонт приемного отделения. Работы проводятся в связи с физическим износом внутренних помещений, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сегодня в многопрофильном стационаре работает 10 отделений. Ежедневно сюда госпитализируют около 70 плановых и неотложных пациентов. Учитывая большую проходимость приемного отделения и отсутствие в течение долгого времени ремонта, его помещения нуждались в обновлении.

«В филиале полностью обновят входную группу, коридоры, кабинеты. На время ремонта приемное отделение перенесли в административную часть здания больницы, где раньше располагался травмпункт», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Алексей Шебашев.

Для удобства пациентов на здание повесили информационные таблички с указателями направления в приемное отделение. Ремонтные работы планируется завершить в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.