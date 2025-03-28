В больницах Подмосковья заработало 26 единиц тяжелого оборудования с начала года

С начала года в медучреждениях Подмосковья заработало 26 единиц тяжелой медтехники, в том числе 2 из них запустили накануне в Рузской и Королёвской больницах. Так, в поликлинике Рузы начал работать современный флюорограф, а в поликлинике филиала «Юбилейный» Королёвской больницы в тестовом режиме заработал маммограф, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Качественная диагностика на современном оборудовании позволяет врачам получать более точные результаты за более короткий срок. Для этого мы продолжаем закупать цифровое оборудование в наши медорганизации. С начала года в больницы региона мы поставили уже 26 единиц тяжелого оборудования на общую сумму свыше 884 млн рублей. Сегодня начали работать флюорограф в Рузской больнице и маммограф в Королёвской. Новые аппараты установлены взамен устаревшего оборудования, выработавшего свой ресурс», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На новом флюорографе в поликлинике Рузы будет проводиться порядка 50 исследований в сутки, а на маммографе в поликлинике филиала «Юбилейный» в Королёве — около 32. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС, по направлению лечащего врача.

Ранее на этой неделе в Солнечногорской больнице начали работать МРТ и рентген-аппарат. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.