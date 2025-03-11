В больницах Подмосковья заработало 19 единиц тяжелого оборудования с начала года

В филиале № 1 Балашихинской больницы начал работать новый рентгеновский аппарат. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Мы продолжаем закупать современное цифровое оборудование в наши медорганизации. С начала года в больницы региона мы поставили уже 19 единиц тяжелого оборудования на общую сумму свыше 607 млн рублей, в том числе флюорографы, маммографы и рентген-аппараты. Сегодня в филиале № 1 Балашихинской больницы начал работу новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшего аналогового оборудования. Всего на его закупку было направлено 29 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новый рентген-аппарат рассчитан на 70 исследований в сутки. Диагностика будет проводиться как экстренным, так и плановым пациентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.