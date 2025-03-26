В больницах Москвы внедрили новую эффективную методику операций на сосудах

Врачи в Москве начали использовать внутрисосудистый ультразвук во время операций

Московские врачи будут использовать внутрисосудистый ультразвук во время операций на сосудах, что значительно повысит их эффективность и снизит риски рентгеновского облучения, сообщает «Царьград» .

По словам заммэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, новая методика уже внедрена во всех рентген-операционных столицы. Она позволяет получать детализированное изображение сосудов в реальном времени во время операций.

Микрокатетер диаметром до 2 мм доставляется в зону поражения с помощью проводника, и информация выводится на экран. Благодаря этому хирурги могут более точно определять размеры сосудистых бляшек, оценивать степень поражения сосудов и контролировать установку стентов.

Новая технология также позволяет избежать дополнительного использования рентгена, то есть снизить лучевую нагрузку на пациентов и врачей, отметила заммэра.

Ракова добавила, что в Московском регионе продолжается создание сети современных сосудистых центров с рентген-операционными, что помогает решать проблему сердечно-сосудистых заболеваний, которая остается главной угрозой здоровью населения.