В Богородском округе продолжит работу передвижной маммограф

сегодня в 17:57

Передвижной маммограф Ногинской больницы в ноябре проведет обследования в шести населенных пунктах Богородского округа. Женщины смогут пройти диагностику рядом с домом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Передвижной маммограф Ногинской больницы в ноябре будет принимать жительниц Богородского округа с 09:00 до 14:00 по следующему графику:

9 ноября — Электроугли, ул. Марьинская, д. 35; 12 ноября — поселок Обухово, ул. Почтовая, д. 12; 17 ноября — Электроугли, мкр. Светлый, д. 25; 18 ноября — поселок городского типа имени Воровского, ул. Сергеева, д. 1; 19 ноября — Ногинск, ул. Комсомольская, д. 59; 23 ноября — деревня Большое Буньково, ул. Демонстрационная, д. 25А; 27 ноября — Старая Купавна, ул. Матросова, д. 15.

Для обследования необходимы паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Предварительно записаться нужно через врача-терапевта.

В Ногинской больнице подчеркивают, что маммография — один из ключевых методов раннего выявления заболеваний молочной железы. Регулярные профилактические обследования помогают обнаружить возможные проблемы на ранней стадии и своевременно начать лечение. Выездная диагностика позволяет пройти обследование без поездки в крупный медицинский центр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.