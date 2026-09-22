В Балашихинской больнице начала работать педиатр Елизавета Жатова

Врач-педиатр Елизавета Жатова после окончания обучения в 2026 году начала прием в поликлинике № 7 Балашихинской больницы. Молодому специалисту помогает адаптироваться заведующая педиатрическим отделением Анна Бабеева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Елизавета Жатова начала работать врачом-педиатром в поликлинике № 7 Балашихинской больницы. В 2020 году она по целевому направлению учреждения поступила в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова на специальность «педиатрия», а в 2026 году завершила обучение.

Врач продолжила семейную медицинскую династию: ее отец работает анестезиологом-реаниматологом, мать — акушером-гинекологом. Жатова выбрала педиатрию, чтобы помогать детям.

«Я с детства мечтала работать именно с детьми, поэтому, не задумываясь, выбрала педиатрию. Конечно, перед первым приемом было небольшое волнение, но благодаря поддержке коллег оно быстро прошло. Команда помогает мне абсолютно во всем», — поделилась врач-педиатр Елизавета Жатова.

Профессиональную адаптацию молодого специалиста курирует заведующая педиатрическим отделением поликлиники Анна Бабеева. Система наставничества помогает передавать практический опыт и поддерживать начинающих врачей в начале карьеры.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.