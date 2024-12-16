В Балашихинской больнице к своим обязанностям приступила новый участковый врач-педиатр

Молодой врач в 2022 году окончила педиатрический факультет Читинской государственной медицинской академии и сразу начала работать по специальности. В планах у доктора — поступить в ординатуру по педиатрии.

«При устройстве в Балашихинскую больницу я получила ряд преференций. Мне частично компенсируют аренду найма квартиры: очень удобно жить и работать в одном городе. Как молодому специалисту и медработнику участковой службы, мне положены и ежемесячные доплаты. Также после испытательного срока я смогу получить 300 тысяч рублей единовременно», — сказала Анастасия Пульман.

На участке у врача-педиатра порядка тысячи маленьких пациентов, проживающих в микрорайоне Центр-2: на проспекте Героев, улицах Андрея Белого, Автозаводской и других. Многих детей с жалобами на недомогания она уже успела осмотреть лично — во время приема в поликлинике или вызова на дом. Чаще всего сейчас диагностирует ветрянку, ОРВИ и кишечную инфекцию, назначая необходимое лечение. Запись с врачу-педиатру осуществляется через портал госуслуг, инфоматы, чат-бот, по телефону 122.

Кадровый вопрос — один из главных в региональной программе «Модернизация первичного звена». Ее цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.