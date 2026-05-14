В Балашихе завершили 50% строительства больницы

Строительство центральной районной больницы в микрорайоне Ольгино Балашихи выполнено на 50%. На площадке работают более 800 человек, открытие медучреждения запланировано на 2028 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство крупнейшей многопрофильной больницы на востоке Подмосковья. Сейчас специалисты ведут отделку помещений, монтируют фасадные кассеты на главном корпусе и инженерные коммуникации, завершают установку оконных блоков.

Новый медцентр рассчитан более чем на 1100 коек. В его составе предусмотрены консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, 23 операционные и отделение реанимации. В учреждении будут работать свыше 3 тыс. сотрудников, в том числе 700 врачей по 26 профилям.

Больницу оснастят около 30 единицами тяжелого оборудования, включая КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентген-аппараты и УЗИ экспертного класса. Проект реализуют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.