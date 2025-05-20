В Балашихе врачи приняли роды при редком случае пятикратного обвития пуповиной

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе прошли успешные роды в редкой акушерской ситуации — пятикратном обвитии пуповины вокруг шеи плода. Благодаря профессионализму врачей малыш родился здоровым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Операцию кесарева сечения провела врач акушер-гинеколог Лариса Иванчук. Слаженная работа медицинской команды и правильно выбранная тактика позволили провести операцию без осложнений. Новорожденный появился на свет с хорошими показателями по шкале Апгар и не получил никаких травм.

«Когда мне сказали, что с ребенком все в порядке, я почувствовала одновременно невероятное облегчение и глубокую благодарность. Спасибо врачам за заботу и уверенность, которую они мне передавали на протяжении всего времени», — поделилась мама малыша.

Пятикратное обвитие пуповиной — крайне редкое и потенциально опасное явление, встречающееся в единичных случаях. В среднем многократное обвитие (три и более раз) наблюдается у 10% рожениц, а пятикратное — лишь в 4–5% случаев. Такая ситуация требует точной диагностики, наблюдения и индивидуального подхода.

В Московском областном перинатальном центре используются современное оборудование и передовые методы ведения беременности, а также обеспечивается внимательное и бережное отношение к каждой пациентке. Именно это позволяет достигать положительных исходов даже в сложных и нестандартных случаях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.