В Балашихе школы диабета обучают пациентов контролировать заболевание

Пациенты с подтвержденным сахарным диабетом могут бесплатно пройти обучение в школах при Балашихинской больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Контроль сахарного диабета во многом зависит от рациона и образа жизни пациента. Важно следить за уровнем глюкозы и холестерина в крови, артериальным давлением и весом.

«Важно научиться правильно понимать, из-за чего повышается или понижается уровень глюкозы в крови. Для этого необходимо измерять показатели при помощи глюкометра и вести дневник гликемии, артериального давления, контролировать вес», — отметил главный эндокринолог Балашихи Владимир Кочетов.

В школах сахарного диабета при Балашихинской больнице занятия проводят в группах до 10 человек. Возможны и индивидуальные занятия, в том числе в стационаре — при впервые выявленном диабете или переводе на инсулинотерапию. Специалисты отвечают на вопросы пациентов и обучают их принципам питания, подсчету углеводов, коррекции доз инсулина, проведению инъекций и интерпретации результатов анализов на сахар.

Обучение бесплатно для пациентов с подтвержденным диагнозом. Чтобы записаться, нужно обратиться к лечащему врачу-эндокринологу. Проходить обучение рекомендуют примерно раз в два года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.