В Балашихе открылся новый рентген‑кабинет

Новый рентген‑кабинет открылся в филиале № 1 в Балашихинской больнице. Современное российское оборудование будет обслуживать до 70 человек в сутки. Сами исследования будут более безопасны как для пациентов, так и для сотрудников больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это совершенно новый оборудованный кабинет, в котором учтены все необходимые рентгенологические условия: и стены, и потолки, и пол. Созданы комфортные условия, прежде всего, для сотрудников и, как следствие, для обслуживания пациентов», — сказала главврач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Оборудование обслуживает сразу три рабочих места, что дает возможность проведения трех видов исследований: делать рентгеновские снимки в разных проекциях, скопическое исследование и линейную томографию.

«Рентгеновский аппарат российского производства. Он полностью цифровой: исследования выводятся сразу на экран рентгенолаборанту, где он может сразу изменить параметры, увеличить контрастность», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Также в больнице готовятся к открытию новые кабинеты маммографии и флюорографии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.